У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють про перебої зі світлом

У понеділок, 30 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися у укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Очільник ХОВА наголосив, що постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Оновлено 8.53. Голова області Олег Синєгубов повідомив , що 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

У Харківському метрополітені оголосили , що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.

"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - уточнив він.

Як пише suspilne.media , в місті спостерігаються перебої зі світлом.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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