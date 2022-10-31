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У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють про перебої зі світлом

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Харків, Понеділок 31 жовтня 2022 08:17
У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють про перебої зі світлом Фото: у Харкові повідомляють про вибухи 31 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 30 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися у укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - йдеться в повідомленні.

Як пише suspilne.media, в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Як повідомив міський голова Харкова, Ігор Терехов, зафіксовано два "прильоти".

"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - уточнив він.

У Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.

Оновлено 8.53. Голова області Олег Синєгубов повідомив, що 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.

Очільник ХОВА наголосив, що постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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