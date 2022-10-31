У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють про перебої зі світлом
У понеділок, 30 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися у укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - йдеться в повідомленні.
Як пише suspilne.media, в місті спостерігаються перебої зі світлом.
Як повідомив міський голова Харкова, Ігор Терехов, зафіксовано два "прильоти".
"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - уточнив він.
У Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.
Оновлено 8.53. Голова області Олег Синєгубов повідомив, що 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.
Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.
Очільник ХОВА наголосив, що постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.
Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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