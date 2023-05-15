Россия утром атаковала Херсон беспилотниками: видео последствий

Утром в понедельник, 15 мая, российская армия атаковала Херсон беспилотниками. Из-за этого здание одного из учебных заведений получило серьезные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"На видео - последствия российского удара по одному из образовательных заведений Херсона", - говорится в сообщении.

По данным администрации, к счастью, мирные люди не пострадали.

Как сообщалось, российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина. Отметим, что российские военные 86 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Из-за вражеских атак погибли шесть жителей.

Напомним, Россия постоянно обстреливает Херсон. В частности, 3 мая оккупанты массированно несколько раз атаковали город. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. В общей сложности 24 человека погибли, 46 получили ранения.