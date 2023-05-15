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Росіяни випустили майже 400 снарядів по Херсонській області: шестеро загиблих

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Херсон, Понеділок 15 травня 2023 08:17
Росіяни випустили майже 400 снарядів по Херсонській області: шестеро загиблих Ілюстративне фото: росіяни випустили майже 400 снарядів по Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 86 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Через ворожі атаки загинули шість мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Протягом 14 травня окупанти випустили 381 снаряд з важкої артилерії, танків, дронів та авіації по Херсонській області. По обласному центру вдарили 4 рази, випустивши при цьому 9 снарядів.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через обстріли шість людей загинули, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, вчора українські бійці знищили три ворожі дрони у Херсонській області.

Окрім того, у Херсонській області п'ятеро робітників підірвалися на російському снаряді. Всі чоловіки загинули.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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