Росія знову зазнала атаки дронів: у Сизрані пожежа в районі НПЗ

Інші атаки по РФ

Нагадаємо, в травні агентство Reuters повідомило, що в Росії після атаки українських дронів 21 травня тимчасово припинив свою роботу Сизранський нафтопереробний в Самарській області. Відомо, що удар припав по одній із ключових установок підприємства.

Також, за даними FT, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 млн. росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Володимира Зеленського, після атаки України по Омському НПЗ, у Росії вже не залишилося нафтопереробних заводів, які не були атаковані.