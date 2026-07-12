Россия вновь подверглась атаке дронов: в Сызране пожар в районе НПЗ

Утром в воскресенье, 12 июля, россияне вновь пожаловались на атаку неизвестных дронов. Сегодня они долетели до Сызрани и атаковали одно из предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, этой ночью в 03:07 для региона была объявлена угроза беспилотной опасности.
Других подробностей он не сообщил. Однако примерно в 5 утра в соцсетях стали появляться кадры НПЗ из Сызрани. Утверждается, что дроны ударили именно по нему, после чего на кадрах видно черный столб дыма и пожар.
Как указывают Telegram-каналы, атака на данный момент до сих пор продолжается.
Напомним, в мае агентство Reuters сообщило, что в России после атаки украинских дронов 21 мая, временно прекратил свою работу Сызранский нефтеперерабатывающий в Самарской области. Известно, что удар пришелся по одной из ключевых установок предприятия.
Также по данным FT, в результате ударов Украины Россия могла потерять уже от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, топливный кризис ударил уже по 50 млн россиян.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского, после атаки Украины по Омскому НПЗ, в России уже не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не были атакованы.