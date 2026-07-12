Россия вновь подверглась атаке дронов: в Сызране пожар в районе НПЗ

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, этой ночью в 03:07 для региона была объявлена угроза беспилотной опасности.

Других подробностей он не сообщил. Однако примерно в 5 утра в соцсетях стали появляться кадры НПЗ из Сызрани. Утверждается, что дроны ударили именно по нему, после чего на кадрах видно черный столб дыма и пожар.

Как указывают Telegram-каналы, атака на данный момент до сих пор продолжается.