Атака дронів на НПЗ у Сизрані зупинила роботу заводу, - Reuters

У Росії після атаки українських дронів тимчасово зупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Удар припав по одній із головних установок підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters.

21 травня український безпілотник атакував один із блоків первинної переробки на Сизранському НПЗ. Після удару було зупинено установку CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужностей підприємства.

За інформацією міжнародних агенств оцінюється, що відновлення роботи будуть тривати понад 1 місяця. Сама компанія "Роснефть", яка володіє цим заводом, ситуацію поки не коментувала.

Що відомо про завод

Сизранський НПЗ розташований на річці Волга та має проєктну потужність близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік. У 2024 році підприємство переробило 4,3 мільйона тонн сирої нафти.

Завод виробив: