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Росія знову зазнала атаки дронів: у Сизрані пожежа в районі НПЗ

05:07 12.07.2026 Нд
2 хв
Що відомо про чергову атаку дронів?
aimg Едуард Ткач
Росія знову зазнала атаки дронів: у Сизрані пожежа в районі НПЗ Фото: влада атаку поки ніяк не коментувала (t.me/mchs_official)
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Вранці у неділю, 12 липня, росіяни знову поскаржилися на атаку невідомих дронів. Сьогодні вони долетіли до Сизрані та атакували одне з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

За словами губернатора Самарської області В'ячеслава Федорищева, цієї ночі о 03:07 для регіону було оголошено загрозу безпілотної небезпеки.

Інших подробиць він не повідомив. Однак приблизно о 5-й ранку в соцмережах стали з'являтися кадри НПЗ з Сизрані. Стверджується, що дрони вдарили саме по ньому, після чого на кадрах видно чорний стовп диму та пожежу.

Як вказують Telegram-канали, атака наразі продовжується.

Інші атаки по РФ

Нагадаємо, в травні агентство Reuters повідомило, що в Росії після атаки українських дронів 21 травня тимчасово припинив свою роботу Сизранський нафтопереробний в Самарській області. Відомо, що удар припав по одній із ключових установок підприємства.

Також, за даними FT, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 млн. росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Володимира Зеленського, після атаки України по Омському НПЗ, у Росії вже не залишилося нафтопереробних заводів, які не були атаковані.

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