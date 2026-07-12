Россия вновь подверглась атаке дронов: в Сызране пожар в районе НПЗ

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Утром в воскресенье, 12 июля, россияне вновь пожаловались на атаку неизвестных дронов. Сегодня они долетели до Сызрани и атаковали одно из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.