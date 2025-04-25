Росія знову запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про небезпеку

Російська Федерація ввечері п'ятниці, 24 квітня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:20. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Херсонській області курсом на Миколаїв.
Станом на 22:50 декілька груп безпілотників зафіксовано у Запорізькій області.
Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
У ніч на 24 квітня росіяни завдали потужного комбінованого удару по Україні. Загарбники застосували 70 ракет різних типів і 145 дронів.
Головною ціллю росіян був Київ, який було атаковано ракетами і дронами. У Святошинському районі через ворожу атаку був сильно пошкоджений житловий будинок. Російська атака забрала життя 12 людей, ще 87 осіб постраждали.
Додамо, що вчора під обстрілом РФ були також Харків, Хмельницька, Сумська та Дніпропетровська області. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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