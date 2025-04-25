Росія знову запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:20. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Херсонській області курсом на Миколаїв.

Станом на 22:50 декілька груп безпілотників зафіксовано у Запорізькій області.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу