Россия снова запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:20. Россияне запустили несколько групп в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Херсонской области курсом на Николаев.

По состоянию на 22:50 несколько групп беспилотников зафиксировано в Запорожской области.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога