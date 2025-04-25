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Россия снова запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности

Иллюстративное фото: Россия снова запустила "Шахеды" 25 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером пятницы, 24 апреля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:20. Россияне запустили несколько групп в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Херсонской области курсом на Николаев.

По состоянию на 22:50 несколько групп беспилотников зафиксировано в Запорожской области.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Массированная атака 24 апреля

В ночь на 24 апреля россияне нанесли мощный комбинированный удар по Украине. Захватчики применили 70 ракет различных типов и 145 дронов.

Главной целью россиян был Киев, который был атакован ракетами и дронами. В Святошинском районе из-за вражеской атаки был сильно поврежден жилой дом. Российская атака унесла жизни 12 человек, еще 87 человек пострадали.

Добавим, что вчера под обстрелом РФ были также Харьков, Хмельницкая, Сумская и Днепропетровская области. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеАтака дронов