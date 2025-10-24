UA

Росія знову залякує: Японія підняла винищувачі через проліт ядерних бомбардувальників

Ілюстративне фото: японські винищувачі злітали через бомбардувальники Ту-95 Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 24 жовтня, Японія підняла в повітря винищувачі через проліт уздовж її кордону російських стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що його бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі під час "рутинного патрулювання над нейтральними водами".

Інцидент стався за кілька годин до того, як новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті пообіцяла прискорити нарощування оборонної потужності. Вона заявила, що військові дії РФ, а також Китаю і Північної Кореї, викликають "серйозне занепокоєння".

Японське міністерство оборони повідомило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35. Вони спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

"Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно вторгуючись в Україну - це реальність", - заявив міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі.

Такаїчі висловила захоплення "особливим глобальним партнерством" Японії з Україною. Вона також похвалила українського лідера Володимира Зеленського та українців за мужність "щодня протистояти агресії".

Провокації РФ

Нагадаємо, військові літаки Росії у четвер, 23 жовтня, порушили повітряний простір Литви. Літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 РФ пролетіли приблизно 700 метрів, загалом пробувши в цій зоні близько 18 секунд.

Раніше російські винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії - вони перебували в ньому близько 12 хвилин та намагалися прорватися до столиці.

Крім того, ще два російських літаки з’явилися над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

