Росія знову залякує: Японія підняла винищувачі через проліт ядерних бомбардувальників

Міністерство оборони Росії підтвердило, що його бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі під час "рутинного патрулювання над нейтральними водами".

Інцидент стався за кілька годин до того, як новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті пообіцяла прискорити нарощування оборонної потужності. Вона заявила, що військові дії РФ, а також Китаю і Північної Кореї, викликають "серйозне занепокоєння".

Японське міністерство оборони повідомило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35. Вони спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

"Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно вторгуючись в Україну - це реальність", - заявив міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі.

Такаїчі висловила захоплення "особливим глобальним партнерством" Японії з Україною. Вона також похвалила українського лідера Володимира Зеленського та українців за мужність "щодня протистояти агресії".