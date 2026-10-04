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Росія знову вдарила по Північному мосту у Києві

10:47 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія знову вдарила по Північному мосту у Києві Ілюстративне фото: Росія знову вдарила по Північному мосту у Києві (Getty Images)
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Російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Інші деталі щодо наслідків удару наразі невідомі.

У КМДА повідомили, що автобуси № 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.

Рух транспорту організований за наступною схемою: просп. Миколи Бажана − Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня − Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульв. Миколи Міхновського – Голосіївський просп., далі за власними схемами.

Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

Оновлено 11:03

Внаслідок ворожого удару у Києві також пошкоджена тепломагістраль.

Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Удари по мостах у Києві

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили. Постраждали дві людини.

Напередодні під ударом перебував Південний міст у Києві.

Першого удару міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами.

Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.

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Київ Обстріл Києва Війна в Україні Северный мост Атака дронів
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