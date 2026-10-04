Росія знову вдарила по Північному мосту у Києві

Російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Інші деталі щодо наслідків удару наразі невідомі.

У КМДА повідомили, що автобуси № 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.

Рух транспорту організований за наступною схемою: просп. Миколи Бажана − Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня − Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульв. Миколи Міхновського – Голосіївський просп., далі за власними схемами.

Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

Оновлено 11:03

Внаслідок ворожого удару у Києві також пошкоджена тепломагістраль.

Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.