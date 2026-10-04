Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве
Российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Другие детали о последствиях удара пока неизвестны.
В КГГА сообщили, что автобусы № 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост.
Движение транспорта организовано по следующей схеме: просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Березняковская – ул. Юрия Шумского – ул. Петра Радзиня – Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост – Приднепровское шоссе – бульв. Николая Михновского – Голосеевский просп., далее по собственным схемам.
С правого на левый берег автобусы №№ 22, 91 курсируют по ранее измененным схемам движения.
Обновлено 11:03
В результате вражеского удара в Киеве также повреждена тепломагистраль.
Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения.
Удары по мостам в Киеве
Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.
В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Пострадали два человека.
Накануне под ударом находился Южный мост в Киеве.
Первый удар мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами.
Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.
Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.