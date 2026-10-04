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Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве

10:47 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве Иллюстративное фото: Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве (Getty Images)
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Российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Другие детали о последствиях удара пока неизвестны.

В КГГА сообщили, что автобусы № 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост.

Движение транспорта организовано по следующей схеме: просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Березняковская – ул. Юрия Шумского – ул. Петра Радзиня – Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост – Приднепровское шоссе – бульв. Николая Михновского – Голосеевский просп., далее по собственным схемам.

С правого на левый берег автобусы №№ 22, 91 курсируют по ранее измененным схемам движения.

Обновлено 11:03

В результате вражеского удара в Киеве также повреждена тепломагистраль.

Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения.

Удары по мостам в Киеве

Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.

В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Пострадали два человека.

Накануне под ударом находился Южный мост в Киеве.

Первый удар мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами.

Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.

Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.

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