Росія знову вдарила КАБами по Сумах: є влучання в цивільну інфраструктуру

"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", - написав Григоров.

Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі Сум в кількох частинах міста, зокрема два удари випало на центр.

Ще з'ясувалося, що в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в будівлях навколо вибиті сотні вікон.

Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, підкреслив голова ОВА.