ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Росія знову ударила ракетами по Київському КПК, виробництво зупинено

16:39 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Росія знову ударила ракетами по Київському КПК, виробництво зупинено Фото: Київський КПК після російського ракетного удару (facebook.com/KyivCPM)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові знову зазнав ракетної атаки РФ. Цього разу виробництво призупинили через масштабні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Київського КПК у Facebook.

Київський КПК під ракетною атакою

7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами.

"Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації", - йдеться у дописі.

У результаті вибухів після обстрілу виникли пожежі. Їх досі ліквідовують рятувальники.

"Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", - зазначили у пресслужбі.

Що відомо про КПК

Нагадаємо, ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" є підприємством целюлозно-паперової галузі. Воно розташоване у місті Обухів Київської області та входить до складу австрійського холдингу Pulp Mill Holding.

Підприємство виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Серед його брендів:

  • "Обухів65",
  • "Обухівська",
  • "Диво",
  • "Диво Premio",
  • "Диво Бізнес".

Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок нічної ракетної атаки по Києву було уражено новий склад видавництва "Книголав". У результаті обстрілу знищено десятки тисяч книжок.

Крім того, окупанти 30 вересня ударили по супермаркету "Фора" в Іванковичах Київської області. Є пошкодження магазину.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Війна Росії проти України
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Аналітика
Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ