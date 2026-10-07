Росія знову ударила ракетами по Київському КПК, виробництво зупинено
Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові знову зазнав ракетної атаки РФ. Цього разу виробництво призупинили через масштабні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Київського КПК у Facebook.
Київський КПК під ракетною атакою
7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами.
"Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації", - йдеться у дописі.
У результаті вибухів після обстрілу виникли пожежі. Їх досі ліквідовують рятувальники.
"Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", - зазначили у пресслужбі.
Що відомо про КПК
Нагадаємо, ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" є підприємством целюлозно-паперової галузі. Воно розташоване у місті Обухів Київської області та входить до складу австрійського холдингу Pulp Mill Holding.
Підприємство виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення.
Серед його брендів:
- "Обухів65",
- "Обухівська",
- "Диво",
- "Диво Premio",
- "Диво Бізнес".
Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок нічної ракетної атаки по Києву було уражено новий склад видавництва "Книголав". У результаті обстрілу знищено десятки тисяч книжок.
Крім того, окупанти 30 вересня ударили по супермаркету "Фора" в Іванковичах Київської області. Є пошкодження магазину.