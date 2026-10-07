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Россия снова ударила ракетами по Киевскому КБК, производство остановлено

16:39 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Россия снова ударила ракетами по Киевскому КБК, производство остановлено Фото: Киевский КБК после российского ракетного удара (facebook.com/KyivCPM)
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Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове снова подвергся ракетной атаке РФ. В этот раз производство приостановили из-за масштабных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Киевского КБК в Facebook.

Киевский КБК под ракетной атакой

7 октября Киевский картонно-бумажный комбинат уже в третий раз за последние полгода был атакован вражескими ракетами.

"Серьезные разрушения получили производственные и складские помещения, повреждены оборудование и инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.

В результате взрывов после обстрела произошли пожары. Их до сих пор ликвидируют спасатели.

"В настоящее время работа производства остановлена. Несмотря на серьезный материальный ущерб для нас главное, что никто из наших работников, действовавших в соответствии с инструкциями безопасности, не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Что известно о КБК

Напомним, ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" является предприятием целлюлозно-бумажной отрасли. Оно расположено в Обухове Киевской области и входит в состав австрийского холдинга Pulp Mill Holding.

Предприятие производит картон, гофротара и продукцию санитарно-гигиенического назначения.

Среди его брендов:

  • "Обухов65",
  • "Обуховская",
  • "Чудо",
  • "Чудо Premio",
  • "Чудо Бизнес".

Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной ракетной атаки по Киеву был поражен новый склад издательства "Книголав". В результате обстрела уничтожены десятки тысяч книг.

Кроме того, оккупанты 30 сентября ударили по супермаркету "Фора" в Иванковичах Киевской области. Есть повреждения магазина.

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