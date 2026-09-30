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Росія атакувала супермаркет "Фора" на Київщині, є значні пошкодження

17:12 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія атакувала супермаркет "Фора" на Київщині, є значні пошкодження Фото: наслідки російського удару по супермаркету (ДСНС)
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Російські окупанти в середу, 30 вересня, вдарили по супермаркету "Фора" в Іванковичах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждала наша "Фора" в Іванковичах. Магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати гостей. Та найважливіше - всі живі", - йдеться у заяві.

В компанії подякували рятувальникам і всім службам, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

"Наші інші магазини продовжують працювати. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначили у "Форі".

Росія атакувала супермаркет &quot;Фора&quot; на Київщині, є значні пошкодження
Фото: допис "Фори" про наслідки російського обстрілу (скріншот)

Нагадаємо, раніше повідомлялось про удар безпілотником по супермаркету в Обухівському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки постраждала жінка, яка отримала необхідну медичну допомогу. У неї сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

В ДСНС повідомили, що оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв.м.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні Росія завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Відомо про одну загиблу людину та постраждалих.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували Київ дронами та балістикою. Через обстріл у столиці сталися перебої з електропостачанням, виникли пожежі у приватних будинках, на складі та в магазині. Також є постраждалі.

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