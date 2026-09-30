Росія атакувала супермаркет "Фора" на Київщині, є значні пошкодження

Російські окупанти в середу, 30 вересня, вдарили по супермаркету "Фора" в Іванковичах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждала наша "Фора" в Іванковичах. Магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати гостей. Та найважливіше - всі живі", - йдеться у заяві.

В компанії подякували рятувальникам і всім службам, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

"Наші інші магазини продовжують працювати. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначили у "Форі".

Фото: допис "Фори" про наслідки російського обстрілу (скріншот)

Нагадаємо, раніше повідомлялось про удар безпілотником по супермаркету в Обухівському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки постраждала жінка, яка отримала необхідну медичну допомогу. У неї сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

В ДСНС повідомили, що оперативно ліквідували пожежу на площі 250 кв.м.