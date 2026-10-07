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Втрачено десятки тисяч книг. Росія знищила новий склад видавництва "Книголав"

14:18 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Втрачено десятки тисяч книг. Росія знищила новий склад видавництва "Книголав" Фото: РФ уразила склад видавництва "Книголав" (ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної ракетної атаки по Києву було уражено новий склад видавництва "Книголав". У результаті обстрілу знищено десятки тисяч книжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видавництва "Книголав".

За даними видавництва, під час нічного обстрілу росіяни влучили у новий склад, де зберігалися книги.

"Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг", - заявили у "Книголаву".

У заяві зазначається, що серед знищених примірників були нові видання, отримані за останні два місяці, а також додруки книжок, які відновлювали після попереднього удару по складу компанії у липні. Остаточну оцінку збитків проведуть після отримання повноцінного доступу до приміщення.

У "Книголаві" наголосили, що попри значні матеріальні збитки, серед співробітників ніхто не постраждав.

Втрачено десятки тисяч книг. Росія знищила новий склад видавництва &quot;Книголав&quot;
Фото: наслідки удару по складу "Книголава" (t.me/knygolove)

"Найважливіше - усі наші колеги живі та не постраждали! Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас... Але попри все ми тримаємося! Ми продовжимо працювати, відновлювати втрачене та робити все можливе, щоб і надалі радувати вас новими книжками", - підкреслили у видавництві.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".

Зазначимо, у Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку. Внаслідок удару загинули 14 осіб, з них четверо дітей. Постраждали понад 50 осіб.

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