Росія знову скинула на Харків ФАБ-500: фото та відео наслідків удару

Російська Федерація вдень неділі, 30 червня, скинула на місто Харків авіабомбу ФАБ-500. Це вже другий випадок використання цієї авіабомби росіянами для обстрілів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС, Харківської обласної прокуратури.
Як розповіли у прокуратурі, за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500, про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.
За даними ДСНС, в результаті удару сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.
В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".
Сьогодні вдень,30 червня, у Харкові пролунав вибух. За даними мера міста Ігора Терехова, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.
Пізніше стало відомо, що під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти".
Нагадаємо у четвер, 27 червня, російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. Тоді в наслідок удару постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.
У прокуратурі розповіли, що тоді росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
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