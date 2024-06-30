Росія знову скинула на Харків ФАБ-500: фото та відео наслідків удару

Як розповіли у прокуратурі, за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500, про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.

За даними ДСНС, в результаті удару сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.

В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".

Фото: наслідки авіаудару по Харкову 30 червня (t.me/synegubov)

Удари по Харкову

Сьогодні вдень,30 червня, у Харкові пролунав вибух. За даними мера міста Ігора Терехова, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Пізніше стало відомо, що під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти".

Нагадаємо у четвер, 27 червня, російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. Тоді в наслідок удару постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.

У прокуратурі розповіли, що тоді росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

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