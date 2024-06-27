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Обстріл Харкова. Росіяни вперше застосували проти міста ФАБ-500

Четвер 27 червня 2024 18:54
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Обстріл Харкова. Росіяни вперше застосували проти міста ФАБ-500 Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 червня, російські терористи завдали авіаудару по Харкову. Ворог вперше застосував проти міста ФАБ-500 (фугасна авіаційна бомба).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Як відзначили у прокуратурі, влучання було у Київському районі міста.

Встановлено, що удари були здійснені з населеного пункту Майський Бєлгородської області Росії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • три приватні будинки;
  • приміщення вищого навчального закладу;
  • приміщення Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.

"Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали ФАБ-500", - додали в прокуратурі.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова в коментарі "Суспільному", ФАБ-500 була обладнана модулем планерування та корекції. Зокрема цей снаряд вдвічі потужніший за КАБ (керована авіаційна бомба) й ФАБ-250, які ворог раніше застосовував під час обстрілів Харкова.

Зокрема він відзначив, що ворог запустив дві авіабомби з літака Су-34. Від місця запуску до місця влучання - 65 кілометрів.

Обстріл Харкова

Сьогодні, близько о 16:00 ворог атакував Харків внаслідок чого, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, постраждав приватний будинок й скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.

Як й згадувалось вище, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих:

  • чоловік, який отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок;
  • троє людей, які отримали гострі реакції на стрес.

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