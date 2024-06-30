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Россия снова сбросила на Харьков ФАБ-500: фото и видео последствий удара

Фото: последствия авиаудара по Харькову 30 июня (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем воскресенья, 30 июня, сбросила на город Харьков авиабомбу ФАБ-500. Это уже второй случай использования этой авиабомбы россиянами для обстрелов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, ГСЧС, Харьковской областной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, россияне сбросили на город ФАБ-500, об этом свидетельствуют обломки, которые уже удалось собрать на месте трагедии.

По данным ГСЧС, в результате удара произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.

В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".

Фото: последствия авиаудара по Харькову 30 июня (t.me/synegubov)
 

Удары по Харькову

Сегодня днем, 30 июня, в Харькове раздался взрыв. По данным мэра города Игоря Терехова, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова.

Позже стало известно, что под российскими обстрелами сегодня оказался терминал "Новой почты".

Напомним в четверг, 27 июня, российские войска нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова . Тогда в результате удара пострадали пять человек, были повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС.

В прокуратуре рассказали, что тогда россияне впервые атаковали город с помощью ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции .

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