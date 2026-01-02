Росія знову оголосила в розшук лідера РДК Дениса Капустіна
В Росії переоголосили у розшук засновника та командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Дениса Капустіна після того, як він "воскрес" в рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське опозиційне видання "Настоящее время".
Відповідну заяву 2 січня зробило міністерство внутрішніх справ Росії. Раніше Капустіна зняли з розшуку, як "загиблого".
В Росії Денис Капустін має "судові вироки" - його заочно "засудили" до довічного позбавлення волі. Так званий "суд" в Росії звинуватив командира РДК у "державній зраді", "замаху на теракт", "організації теракту" та інкримінував йому інші "злочини".
За версією ФСБ Росії, Капустін також нібито причетний до організації замаху на засновника пропагандистського телеканалу "Царьград", російського олігарха Костянтина Малофєєва, наближеного до російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, інформація щодо загибелі командира РДК Дениса Капустіна з'явилася 27 грудня. Повідомлялося, що це сталося на Запорізькому напрямку внаслідок прильоту FPV-дрона.
Але вже 1 січня 2026 року раптово стало відомо, що Денис Капустін живий, а гроші за його ліквідацію підуть на посилення спецпідрозділів ГУР. "Смерть" Капустіна дозволила не тільки "нагріти" росіян на півмільйона доларів, але й виявити мережу агентів Росії, які готували реальне вбивство лідера РДК.
Для того, щоб пошити росіян в дурні, Головне управління розвідки інсценувало загибель Капустіна внаслідок удару безпілотника. Отримавши "відео удару", російські спецслужби повірили та передали "виконавцям" 500 тисяч доларів.