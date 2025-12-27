На фронті загинув командир РДК Денис Капустін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram РДК.

"Ми обов'язково помстимося, Денисе. Твоя справа живе", - наголосили в РДК.

У корпусі зазначили, що всі деталі будуть оголошені пізніше - наразі встановлюються деталі загибелі Капустіна.

"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойової задачі героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона", - повідомили в РДК.

Що відомо про РДК

"Російський добровольчий корпус" (РДК) - це військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з РФ у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТРО України.

Бійці РДК участь у бойових діях на Авдіївському напрямі, Запорізькому, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах.

Відбір до цього корпусу відбувається з полонених і колишніх російських військовослужбовців, які потрапили до легіону з Росії, а також етнічних російських емігрантів, які живуть на території України та також в інших європейських країнах.

У листопаді 2022 року "Громадянська рада", яка складається з громадських діячів з 9 російських регіонів, оголосила про відбір добровольців до лав національних підрозділів у складі Збройних сил України, в тому числі РДК.

Влітку 2022 року РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на Запорізько-Донецькому напрямку.

До прикладу, 24 січня 2023 року, бійці РДК, у складі спецпідрозділу ГУР МО взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки, в ході якого було знищено щонайменше 12 російських окупантів, БТР-82А та був захоплений один полонений. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

Завдяки цьому рейду розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

Також ці бійці відомі своїми рейдами у прикордонні з Україною області РФ. Так в червні 2023 року російські добровольці також атакували Бєлгородську область, зокрема Шебекіно.