ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Відео на пів мільйона": розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 13:30
UA EN RU
"Відео на пів мільйона": розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна Фото: командир "Російського добровольчого корпусу" Денис WhiteRex Капустін
Автор: Валерій Ульяненко

Головне управління розвідки (ГУР) інсценувало загибель командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР в Telegram.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", - йдеться у дописі.

ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а інший - зафільмував "наслідки удару" у вигляді палаючої автівки.

"Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" - пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР", - зазначили представники розвідки.

Що передувало

У четвер, 1 січня, стало відомо, що Денис Капустін живий, а гроші за його ліквідацію підуть на посилення спецпідрозділів ГУР.

Розвідка повідомила, що вбивство командира РДК замовили спецслужби РФ та виділили на це пів мільйона доларів. Спецоперація зі збереження життя Капустіна тривала понад місяць, при цьому вдалося встановити замовників злочину у російських спецслужбах та його виконавців.

"З поверненням!", - так очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав Капустіна із командою спецпризначенців, яка пошила в дурні спецслужби РФ.

Нагадаємо, інформація щодо загибелі командира РБК Дениса Капустіна з'явилася 27 грудня. Повідомлялося, що це сталося на Запорізькому напрямку внаслідок прильоту FPV-дрона.

Детальніше про біографію командира РДК Дениса Капустіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем