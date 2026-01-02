ua en ru
Россия снова объявила в розыск лидера РДК Дениса Капустина

Россия, Пятница 02 января 2026 23:00
Россия снова объявила в розыск лидера РДК Дениса Капустина Иллюстративное фото: россияне объявили РДК "террористами", а Капустина "приговорили" к пожизненному (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В России переобъявили в розыск основателя и командира "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса Капустина после того, как он "воскрес" в рамках спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское оппозиционное издание "Настоящее время".

Соответствующее заявление 2 января сделало министерство внутренних дел России. Ранее Капустина сняли с розыска, как "погибшего".

В России Денис Капустин имеет "судебные приговоры" - его заочно "приговорили" к пожизненному лишению свободы. Так называемый "суд" в России обвинил командира РДК в "государственной измене", "покушении на теракт", "организации теракта" и инкриминировал ему другие "преступления".

По версии ФСБ России, Капустин также якобы причастен к организации покушения на основателя пропагандистского телеканала "Царьград", российского олигарха Константина Малофеева, приближенного к российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, информация о гибели командира РДК Дениса Капустина появилась 27 декабря. Сообщалось, что это произошло на Запорожском направлении в результате прилета FPV-дрона.

Но уже 1 января 2026 года внезапно стало известно, что Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений ГУР. "Смерть" Капустина позволила не только "нагреть" россиян на полмиллиона долларов, но и выявить сеть агентов России, которые готовили реальное убийство лидера РДК.

Для того, чтобы оставить россиян в дураках, Главное управление разведки инсценировало гибель Капустина в результате удара беспилотника. Получив "видео удара", российские спецслужбы поверили и передали "исполнителям" 500 тысяч долларов.

