Росія знову б'є по енергетиці: у Запорізькій області без світла понад 6000 абонентів

Російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. Без електроенергії перебуває 6000 абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За словами Федорова, у прифронтових населених пунктах знеструмлено через російську атаку без електропостачання перебуває майже 3000 абонентів.
"Таким чином, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом довгого часу," - написав він.
Він уточнив, що енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, у ніч на 7 травня ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Через атаку десятки тисяч жителів залишилися без світла, але енергетики дуже швидко все відновили.
Також ми писали, що ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.
Згодом стало відомо, що у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.
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