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Енергетики відновили світло десяткам тисяч мешканців Запоріжжя після атаки РФ

Середа 07 травня 2025 08:04
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Енергетики відновили світло десяткам тисяч мешканців Запоріжжя після атаки РФ Фото: енергетикам знадобилося лише дві години, щоб відновити світло (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Десятки тисяч жителів залишилися без світла, але енергетики дуже швидко все відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Уночі росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру. Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом - енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.

"З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів. На місцях руйнувань працюють співробітники комунальних підприємств та соціальні працівники", - додав глава ОВА.

Атака РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, вчора приблизно о 21:10 стало відомо, що для Запорізької області існує загроза обстрілу дронами. Через 20 хвилин у регіоні працювали сили ППО.

О 22:18 Федоров повідомив, що під ударами дронів уже безпосередньо Запоріжжя, і буквально за кілька хвилин додав, що внаслідок атаки в місті пошкоджено будинки, і під завалами перебувають люди. Уночі стало відомо, що загалом постраждали 4 людини.

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Запоріжжя Війна в Україні Енергетики
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