Енергетики відновили світло десяткам тисяч мешканців Запоріжжя після атаки РФ
Цієї ночі ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Десятки тисяч жителів залишилися без світла, але енергетики дуже швидко все відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Уночі росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру. Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом - енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.
"З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів. На місцях руйнувань працюють співробітники комунальних підприємств та соціальні працівники", - додав глава ОВА.
Атака РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, вчора приблизно о 21:10 стало відомо, що для Запорізької області існує загроза обстрілу дронами. Через 20 хвилин у регіоні працювали сили ППО.
О 22:18 Федоров повідомив, що під ударами дронів уже безпосередньо Запоріжжя, і буквально за кілька хвилин додав, що внаслідок атаки в місті пошкоджено будинки, і під завалами перебувають люди. Уночі стало відомо, що загалом постраждали 4 людини.
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