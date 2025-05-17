Россия снова бьет по энергетике: в Запорожской области без света более 6000 абонентов

По словам Федорова, в прифронтовых населенных пунктах обесточены из-за российской атаки без электроснабжения находится почти 3000 абонентов.

"Таким образом, в результате вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени", - написал он.

Он уточнил, что энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, в ночь на 7 мая враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Из-за атаки десятки тысяч жителей остались без света, но энергетики очень быстро все восстановили.