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Россия снова бьет по энергетике: в Запорожской области без света более 6000 абонентов

Иллюстративное фото: в Запорожской области без света более 6000 абонентов из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Без электроэнергии находится 6000 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По словам Федорова, в прифронтовых населенных пунктах обесточены из-за российской атаки без электроснабжения находится почти 3000 абонентов.

"Таким образом, в результате вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени", - написал он.

Он уточнил, что энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, в ночь на 7 мая враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Из-за атаки десятки тысяч жителей остались без света, но энергетики очень быстро все восстановили.

Атака РФ по Запорожью

Также мы писали, что вечером 6 мая россияне атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед". В результате обстрела повреждены здания, под завалами находятся люди.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.

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