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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія знову атакувала Київ дронами, виникла пожежа

15:49 20.08.2026 Чт
1 хв
Кличко розповів, куди впали уламки ворожого безпілотника
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: наслідки російського удару по Києву (ДСНС)

У четвер, 20 серпня, російські окупанти знову вдарили по Києву безпілотниками. Внаслідок обстрілу у столиці виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови. Виникло загоряння", - розповів він.

Кличко додав, що на місце інциденту вже прямують екстрені служби.

Нічний обстріл РФ

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину.

У Солом’янському районі столиці в одному з будинків зруйновано верхні поверхи, виникли пожежі. Крім того, частина Києва залишилася без електропостачання - близько 50 тисяч родин уже заживили за резервними схемами.

Пізніше глава держави Володимир Зеленський повідомив, що нічний російський обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.

Зазначимо, у Броварах зафіксували влучання в промисловий об’єкт. У Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, АЗС, багатоповерхівка та автомобілі.

Крім того, через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути та скасувати частину приміських і регіональних рейсів.

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КиївРосійська ФедераціяВіталий КличкоВійна в УкраїніДрони