Россия снова атаковала Киев дронами, возник пожар

"Падение обломков БпЛА на территорию нежилой застройки. Возникло возгорание", - рассказал он.

Кличко добавил, что на место инцидента уже направляются экстренные службы.

Ночной обстрел РФ

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

В Соломенском районе столицы в одном из домов разрушены верхние этажи, возникли пожары. Кроме того, часть Киева осталась без электроснабжения - около 50 тысяч семей уже запитаны по резервным схемам.

Позже глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ночные российские обстрелы повредили 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. По состоянию на данный момент в Киеве известно о 15 погибших.