UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія знову атакує Україну ударними дронами (оновлюється)

Фото: армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові армії РФ запустили в напрямку України ударні дрони. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, на даний момент БпЛА у Полтавській області рухаються в напрямку Черкаської області.

Моніторингові пабліки також повідомили про вихід на пускові рубежі стратегічної авіації РФ у Каспійському регіоні. За останньою інформацією, бомбардувальники імітували пуски ракет. Реальних пусків ракет наразі не зафіксовано.

Оновлено 4:11

БпЛА на межі  Полтавської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.

Також повідомляється про рух ударних БпЛА внапрямку Кіровоградської області з Полтавської.

Станом на зараз, карта повітряних тривог України виглядає так:

Повітряні атаки росіян

У суботу, 17 серпня, військові агресора обстріляли керованою авіабомбою Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки зруйновані будинки, пошкоджено супермаркет, також є загиблий і поранені.

Минулої ночі росіяни масштабно атакували Україну дронами-камікадзе.

У Києві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДрони