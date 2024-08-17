ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві через падіння уламків дронів виникла пожежа

Київ, Субота 17 серпня 2024 15:09
UA EN RU
У Києві через падіння уламків дронів виникла пожежа Ілюстративне фото: у Києві була пожежа через уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві впали уламки збитих дронів у суботу, 17 серпня. Внаслідок цього спалахнула пожежа, її вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією екстрених служб, сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків безпілотників.

"Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі", - зазначив Кличко.

За словами мера, пожежу ліквідували працівники лісопаркового господарства. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Атака Росії 17 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники. "Шахеди" збивали у шести регіонах України - Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

У Києві під ранок лунали вибухи. У мережі писали про роботу протиповітряної оборони.

Крім того, окупанти вдарили по місту Суми крилатою ракетою "Іскандер-К". У Сумах спалахнула пожежа, там горіли автомобілі біля багатоповерхівки.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє жителів міста Суми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа Атака дронів Віталий Кличко Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку