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Россия снова атакует Украину ударными дронами (обновляется)

Фото: армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные армии РФ запустили в направлении Украины ударные дроны. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в данный момент БпЛА в Полтавской области движутся в направлении Черкасской области.

Мониторинговые паблики также сообщили о выходе на пусковые рубежи стратегической авиации РФ в Каспийском регионе. Согласно последней информации, бомбардировщики имитировали пуски ракет. Реальных запусков ракет пока не зафиксировано.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Воздушные атаки россиян

В субботу, 17 августа, военные агрессора обстреляли управляемой авиабомбой Мирноград Донецкой области. В результате атаки разрушены дома, поврежден супермаркет, также есть погибший и раненые.

Прошлой ночью россияне масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе.

В Киеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.

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