Росія знову атакує Україну дронами: де загроза ударів

Фото: дрони фіксуються мінімум у 4 областях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 29 листопада, вчергове атакують Україну дронами. Ворожі безпілотники було зафіксовано одночасно в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні майже протягом всього дня у низці областей були поодинокі випадки фіксації дронів РФ. Однак цього вечора, о 22:23, військові помітили безпілотники у кількох регіонах. Зокрема:

  • дрон у Чернігівській області тримав курс на захід;
  • безпілотник на півночі Сумщини, рухався курсом на Чернігівщину;
  • дрон у Харківській області летить курсом на Полтавську.
  • "Шахеду" у Дніпропетровській області рухаться курсом на Кривий Ріг;
  • дрон на Полтавщині летить курсом на Кременчук.
  • безпілотники в акваторії Чорного моря отримають курс на Одеську область (Татарбунари).

Оновлено о 23:02

Військові зафіксували, що дрони летять на Київському область (з Черкащини) та на Одесу (з Чорного моря).

Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Обстріли України

Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада росіяни запустили по Україні 596 дронів і 36 ракет. Станом на 10:30 ранку, силами ППО вдалося збити або придушено 577 повітряних цілей. Серед них - 558 дронів і 19 ракет різних типів.

Зазначимо, що основною ціллю ворога став Київ. В результаті обстрілу наслідки фіксувалися в 7 районах, були пошкоджені будинки, горіли висотні будівлі, дві людини загинули і ще 38 - постраждали.

Також ми писали, що вночі два ворожі безпілотники залетіли на територію Молдови. З цієї причини в країні тимчасово було призупинено авіасполучення.

