Росія знову атакує Україну дронами: де загроза ударів

Сьогодні майже протягом всього дня у низці областей були поодинокі випадки фіксації дронів РФ. Однак цього вечора, о 22:23, військові помітили безпілотники у кількох регіонах. Зокрема:

дрон у Чернігівській області тримав курс на захід;

безпілотник на півночі Сумщини, рухався курсом на Чернігівщину;

дрон у Харківській області летить курсом на Полтавську.

"Шахеду" у Дніпропетровській області рухаться курсом на Кривий Ріг;

дрон на Полтавщині летить курсом на Кременчук.

безпілотники в акваторії Чорного моря отримають курс на Одеську область (Татарбунари).

Оновлено о 23:02

Військові зафіксували, що дрони летять на Київському область (з Черкащини) та на Одесу (з Чорного моря).

Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.