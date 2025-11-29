Россия снова атакует Украину дронами: где угроза ударов

Сегодня почти в течение всего дня в ряде областей были единичные случаи фиксации дронов РФ. Однако этим вечером, в 22:23, военные заметили беспилотники в нескольких регионах. В частности:

дрон в Черниговской области держал курс на запад;

беспилотник на севере Сумщины, двигался курсом на Черниговщину;

дрон в Харьковской области летит курсом на Полтавскую.

"Шахеду" в Днепропетровской области двигаются курсом на Кривой Рог;

дрон на Полтавщине летит курсом на Кременчуг.

беспилотники в акватории Черного моря получат курс на Одесскую область (Татарбунары).

Обновлено в 23:02

Военные зафиксировали, что дроны летят на Киевском область (из Черкасской области) и на Одессу (с Черного моря).

Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:02 карта воздушных тревог имеет такой вид.