Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Прилуках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.

Россия ударила по отделению "Новой почты"

Российские войска вечером нанесли удар по Прилукам, в результате которого было уничтожено грузовое отделение "Новой почты". Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации компании, в момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Что будет с посылками

В "Новой почте" сообщили, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Компания проведет компенсацию оценочной стоимости всех поврежденных отправлений и самостоятельно свяжется с клиентами для уточнения порядка возмещения.

Кроме того, в компании заявили, что уже изменили логистические маршруты, чтобы избежать существенных задержек доставки.

Как узнать статус отправлений

В компании уточнили, что актуальную информацию о статусе посылок можно проверить через мобильное приложение "Новой почты" или на официальном сайте.

Там же клиенты смогут отслеживать изменения, связанные с обработкой отправлений после российской атаки.