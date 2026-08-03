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Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Прилуках

21:10 03.08.2026 Пн
2 мин
Компания уже сообщила, что будет с посылками клиентов и как организует компенсации
aimg Анастасия Никончук
Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Прилуках Фото: обстрел "Новой почты" в Прилуках (Новая почта в Telegram)
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Российский удар уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.

Россия ударила по отделению "Новой почты"

Российские войска вечером нанесли удар по Прилукам, в результате которого было уничтожено грузовое отделение "Новой почты". Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации компании, в момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Что будет с посылками

В "Новой почте" сообщили, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Компания проведет компенсацию оценочной стоимости всех поврежденных отправлений и самостоятельно свяжется с клиентами для уточнения порядка возмещения.

Кроме того, в компании заявили, что уже изменили логистические маршруты, чтобы избежать существенных задержек доставки.

Как узнать статус отправлений

В компании уточнили, что актуальную информацию о статусе посылок можно проверить через мобильное приложение "Новой почты" или на официальном сайте.

Там же клиенты смогут отслеживать изменения, связанные с обработкой отправлений после российской атаки.

Напоминаем, что ранее российские удары уже наносили ущерб объектам "Новой почты". Так, 2 августа в Харьковской области в результате атаки был разрушен почтовый терминал компании после двух попаданий. По данным оператора, тогда погиб сотрудник компании-перевозчика, а его семье была оказана необходимая помощь и поддержка.

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