Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Прилуках
Российский удар уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.
Россия ударила по отделению "Новой почты"
Российские войска вечером нанесли удар по Прилукам, в результате которого было уничтожено грузовое отделение "Новой почты". Об этом сообщила пресс-служба компании.
По информации компании, в момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
Что будет с посылками
В "Новой почте" сообщили, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Компания проведет компенсацию оценочной стоимости всех поврежденных отправлений и самостоятельно свяжется с клиентами для уточнения порядка возмещения.
Кроме того, в компании заявили, что уже изменили логистические маршруты, чтобы избежать существенных задержек доставки.
Как узнать статус отправлений
В компании уточнили, что актуальную информацию о статусе посылок можно проверить через мобильное приложение "Новой почты" или на официальном сайте.
Там же клиенты смогут отслеживать изменения, связанные с обработкой отправлений после российской атаки.
Напоминаем, что ранее российские удары уже наносили ущерб объектам "Новой почты". Так, 2 августа в Харьковской области в результате атаки был разрушен почтовый терминал компании после двух попаданий. По данным оператора, тогда погиб сотрудник компании-перевозчика, а его семье была оказана необходимая помощь и поддержка.