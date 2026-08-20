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Росія знищила розподільчий склад компанії "Файні льоди" у Києві

17:46 20.08.2026 Чт
1 хв
Країна-агресорка воює з українським морозивом
aimg Олена Бджола
Росія знищила розподільчий склад компанії "Файні льоди" у Києві Фото: пожежа після ракетного обстрілу РФ на складі компанії "Файні льоди" (instagram.com fayni_lyodu)
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РФ завдала ракетного удару по головному складу бренду у Києві. Компанія понесла величезні збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії "Файні льоди" у Threads.

РФ знищила склад "Файних льодів"

Розподільчий склад у Києві забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України, кажуть у компанії. Знищено тонни морозива, обладнання, транспорт.

У "Файних льодах" пообіцяли знайти альтернативні шляхи постачання, зберігання та логістики.

Проте попередили про перебої з наявністю та асортиментом продукції.

Найголовніше, кажуть у компанії, - вцілілі співробітники. А це є запорукою відновлення складу.

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська цієї ночі завдали удару по Броварському району Київщини. Під атакою опинилася нафтобаза мережі KLO, яка зазнала руйнувань.

Крім того, пошкоджено обстрілами склад "Фори" у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

Також бренд Yves Rocher зробив заяву, що унаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.

Ще повідомлялося, що автоматизований складський комплекс Rozetka у Броварах був зруйнований російським ударом 5 серпня. Через це скорочують співробітників.

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