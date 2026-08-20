Росія знищила розподільчий склад компанії "Файні льоди" у Києві

РФ завдала ракетного удару по головному складу бренду у Києві. Компанія понесла величезні збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії "Файні льоди" у Threads.

РФ знищила склад "Файних льодів"

Розподільчий склад у Києві забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України, кажуть у компанії. Знищено тонни морозива, обладнання, транспорт.

У "Файних льодах" пообіцяли знайти альтернативні шляхи постачання, зберігання та логістики.

Проте попередили про перебої з наявністю та асортиментом продукції.

Найголовніше, кажуть у компанії, - вцілілі співробітники. А це є запорукою відновлення складу.

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська цієї ночі завдали удару по Броварському району Київщини. Під атакою опинилася нафтобаза мережі KLO, яка зазнала руйнувань.

Крім того, пошкоджено обстрілами склад "Фори" у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

Також бренд Yves Rocher зробив заяву, що унаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.

