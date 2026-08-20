Россия уничтожила распределительный склад компании "Файні льоди" в Киеве

РФ нанесла ракетный удар по главному складу бренда в Киеве. Компания понесла огромные убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Файні льоди" в Threads.

РФ уничтожила склад "Файных льодів"

Распределительный склад в Киеве обеспечивал не только столицу, но еще 12 городов Украины, говорят в компании. Уничтожены тонны мороженого, оборудования, транспорта.

В "Файних льодах" пообещали найти альтернативные пути снабжения, хранения и логистики.

Однако предупредили о перебоях с наличием и ассортиментом продукции.

Самое главное, говорят в компании, - уцелевшие сотрудники. А это залог восстановления склада.

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска этой ночью нанесли удар по Броварскому району Киевщины. Под атакой оказалась потерпевшая разрушения нефтебаза сети KLO.

Кроме того, поврежден обстрелами склад "Форы" в Мартусовке Киевской области. Там хранилась фрешевая продукция.

Также бренд Yves Rocher сделал заявление, что в результате массированной атаки России склад, где хранится продукция, был существенно поврежден.