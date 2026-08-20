ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия уничтожила распределительный склад компании "Файні льоди" в Киеве

17:46 20.08.2026 Чт
1 мин
Страна-агрессор воюет с украинским мороженым
aimg Елена Бджола
Россия уничтожила распределительный склад компании "Файні льоди" в Киеве Фото: пожар после ракетного обстрела РФ на складе компании "Файні льоди" (instagram.com fayni_lyodu)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

РФ нанесла ракетный удар по главному складу бренда в Киеве. Компания понесла огромные убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Файні льоди" в Threads.

РФ уничтожила склад "Файных льодів"

Распределительный склад в Киеве обеспечивал не только столицу, но еще 12 городов Украины, говорят в компании. Уничтожены тонны мороженого, оборудования, транспорта.

В "Файних льодах" пообещали найти альтернативные пути снабжения, хранения и логистики.

Однако предупредили о перебоях с наличием и ассортиментом продукции.

Самое главное, говорят в компании, - уцелевшие сотрудники. А это залог восстановления склада.

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска этой ночью нанесли удар по Броварскому району Киевщины. Под атакой оказалась потерпевшая разрушения нефтебаза сети KLO.

Кроме того, поврежден обстрелами склад "Форы" в Мартусовке Киевской области. Там хранилась фрешевая продукция.

Также бренд Yves Rocher сделал заявление, что в результате массированной атаки России склад, где хранится продукция, был существенно поврежден.

Еще сообщалось, что автоматизированный складской комплекс Rozetka в Броварах разрушен российским ударом 5 августа. Поэтому сокращают сотрудников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Киев Война России против Украины
Новости
"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным
"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников