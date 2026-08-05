Росія знищила другий склад Bookchef зі 100 тисячами книжок

"Ракетного обстрілу зазнав наш резервний склад на базі логістичного партнера Denka Logistics, який нещодавно запрацював після знищення основного складу. Під час минулої атаки постраждав центральний склад, але ще був невеликий резервний, де зберігалась ще частина наших книг", - розповіли у компанії.

Внаслідок обстрілу згоріли понад 100 000 книг видавництва Bookchef. Це були складські залишки та новинки - вони нещодавно приїхали з друкарень і скоро мали піти у продаж.

"Ми завжди радіємо моменту, коли новий наклад приїжджає з друкарні. Сьогодні замість цієї радості - порожнеча. Частина цих книг так і не встигла зустрітися зі своїми читачами", - зазначили у Bookchef.

У компанії повідомили, що зараз триває оцінка наслідків ворожої атаки, і додали, що у зв'язку з цим мусять переглянути терміни виконання передзамовлень.

Нагадаємо, 2 липня унаслідок нічного удару країни-агресорки було зруйновано центральний склад компанії Denka Logistics - логістичного партнера видавництва BookChef. Внаслідок атаки згоріло близько 800 тисяч книг видавництва.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад INTERTOP Ukraine, звідки щодня відправляли десятки тисяч замовлень по всій Україні.