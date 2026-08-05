Россия уничтожила второй склад Bookchef со 100 тысячами книг

"Ракетному обстрелу подвергся наш резервный склад на базе логистического партнера Denka Logistics, который недавно заработал после уничтожения основного склада. Во время прошлой атаки пострадал центральный склад, но еще был небольшой резервный, где хранилась еще часть наших книг", - рассказали в компании.

В результате обстрела сгорели более 100 000 книг издательства Bookchef. Это были складские остатки и новинки - они недавно приехали из типографий и скоро должны были пойти в продажу.

"Мы всегда радуемся моменту, когда новый тираж приезжает из типографии. Сегодня вместо этой радости - пустота. Часть этих книг так и не успела встретиться со своими читателями", - отметили в Bookchef.

В компании сообщили, что сейчас идет оценка последствий вражеской атаки, и добавили, что в этой связи должны пересмотреть сроки выполнения предзаказов.

Напомним, 2 июля в результате ночного удара страны-агрессора был разрушен центральный склад компании Denka Logistics - логистического партнера издательства BookChef. В результате атаки сгорело около 800 тысяч книг издательства.

Напомним, в результате российской атаки был полностью уничтожен главный логистический склад INTERTOP Ukraine, откуда ежедневно отправляли десятки тысяч заказов по всей Украине.