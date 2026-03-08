Росія знімає елітні війська з Покровського напрямку і відправляє на південь, - ISW

Перекидання військ із Покровського напрямку

За даними аналітиків, російські сили вивели частину підрозділів з Покровського напрямку та району Добропілля на сході України.

Ці підрозділи, ймовірно, були передислоковані на південну лінію фронту після активізації українських дій на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

У ISW вважають, що рішення пов'язане з нещодавніми успіхами української армії, які змусили російське командування оперативно посилювати найбільш вразливі ділянки.

Як Росія реагує на контратаки ЗСУ

Зазначається, що подібна тактика вже застосовувалася раніше. Російське командування неодноразово перекидало "відносно елітні" підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки.

Зокрема, такі переміщення фіксувалися під час бойових дій на курському напрямку в серпні 2024 року, а також у районі Добропілля у вересні 2025 року.

Посилення південного фронту

У ISW вважають, що перекидання морської піхоти Тихоокеанського флоту на південь України, імовірно, пов'язане з триваючими контратаками ЗСУ в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Ці дії української армії почалися наприкінці січня і продовжилися на початку лютого 2026 року.

Роль 76-ї дивізії ВДВ

Аналітики також нагадали, що Росія вже використовувала перекидання елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті.

"Передислокація елементів 76-ї дивізії ВДВ на південь України, імовірно, не була реакцією на контратаки України в Запорізькій і Дніпропетровській областях, оскільки контратаки сталися пізніше, хоча ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - резюмують в ISW.