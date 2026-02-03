UA

Росія знайшла "рятівника" після скорочення постачання нафти в Індію, - Bloomberg

Фото: поставки російської нафти до Китаю досягли максимуму з 2024 року (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Морський експорт російської нафти, попри санкційний тиск, залишається стабільним, оскільки зростання поставок до Китаю компенсує їх скорочення в Індію.

Станом на 1 лютого, середньодобовий обсяг експорту за чотири тижні склав 3,27 млн барелів на добу, проте змінилась географія поставок.

Зокрема, поставки до Індії впали до мінімуму з 2022 року - 1,12 млн барелів на добу, на тлі ембарго ЄС на нафтопродукти РФ та можливої торговельної угоди з США.

Вивільнені обсяги почав закуповувати Китай. Зокрема, у січні в портах країни на добу розвантажували 1,65 млн барелів, що є максимумом з березня 2024 року.

Доходи Росії зростають

Попри логістичні труднощі, доходи країни-агресорки від експорту нафти збільшилися. Валова вартість поставок зросла на 6%, досягнувши 985 млн доларів на тиждень через підвищення світових цін на нафту через напруженість на Близькому Сході.

ЄС знизив цінову межу для російської нафти з 60 до 44,10 доларів за барель і розглядає можливість повної заборони морських перевезень замість механізму межі.

При цьому обсяги російської нафти, яка знаходиться в морі, продовжує зростати, третій тиждень поспіль перевищуючи 140 млн барелів. Все частіше нафтові танкери приховують кінцевий пункт призначення, вказуючи Суецький канал або Порт-Саїд як проміжні точки, поки не досягнуть Аравійського моря.

Протидія "тіньовому флоту" РФ

Нагадаємо, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки має заблокувати "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.

Зазначимо, нещодавно група з 14 країн ЄС попередила танкери "тіньового флоту" РФ в Балтійському та Північному морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися, як судна без національної належності.

Крім того, у ГУР раніше розповіли, як працює "тіньовий флот" Росії та скільки танкерів він налічує. З грудня 2022 року країна-агресорка витратила на придбання танкерів "тіньового флоту" понад 10 мільярдів доларів.

