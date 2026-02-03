RU

Россия нашла "спасителя" после сокращения поставок нефти в Индию, - Bloomberg

Фото: поставки российской нефти в Китай достигли максимума с 2024 года (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Морской экспорт российской нефти, несмотря на санкционное давление, остается стабильным, поскольку рост поставок в Китай компенсирует их сокращение в Индию.

По состоянию на 1 февраля, среднесуточный объем экспорта за четыре недели составил 3,27 млн баррелей в сутки, однако изменилась география поставок.

В частности, поставки в Индию упали до минимума с 2022 года - 1,12 млн баррелей в сутки, на фоне эмбарго ЕС на нефтепродукты РФ и возможной торговой сделки с США.

Освободившиеся объемы начал закупать Китай. В частности, в январе в портах страны в сутки разгружали 1,65 млн баррелей, что является максимумом с марта 2024 года.

Доходы России растут

Несмотря на логистические трудности, доходы страны-агрессора от экспорта нефти увеличились. Валовая стоимость поставок выросла на 6%, достигнув 985 млн долларов в неделю из-за повышения мировых цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке.

ЕС снизил ценовой предел для российской нефти с 60 до 44,10 долларов за баррель и рассматривает возможность полного запрета морских перевозок вместо механизма предела.

При этом объемы российской нефти, которая находится в море, продолжает расти, третью неделю подряд превышая 140 млн баррелей. Все чаще нефтяные танкеры скрывают конечный пункт назначения, указывая Суэцкий канал или Порт-Саид как промежуточные точки, пока не достигнут Аравийского моря.

 

Противодействие "теневому флоту" РФ

Напомним, 20-й пакет санкций Евросоюза против страны-агрессора должен заблокировать "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.

Отметим, недавно группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без национальной принадлежности.

Кроме того, в ГУР ранее рассказали, как работает "теневой флот" России и сколько танкеров он насчитывает. С декабря 2022 года страна-агрессор потратила на приобретение танкеров "теневого флота" более 10 миллиардов долларов.

