Росія знайшла нове джерело дешевої робочої сили: ЗМІ розкрили країну

Агенція повідомляє, що нестача робочої сили в Росії сягнула щонайменше 2,3 млн осіб, а ситуація погіршується через війну проти України.

Традиційні джерела кадрів - вихідці з Центральної Азії - вже не покривають потребу, тому Москва активно залучає робітників з Індії.

Росія різко збільшила набір працівників з Індії

Ще у 2021 році для громадян Індії було видано близько 5 тисяч дозволів на роботу, а минулого року - майже 72 тисячі, що становить майже третину річної квоти для трудових мігрантів за візами.

"Наразі найбільш популярними є працівники з Індії", - заявив директор компанії, що займається набором кадрів.

За його словами, мігранти з колишньої Центральної Азії перестали приїжджати в достатній кількості.

Водночас ослаблення рубля, жорсткіше міграційне законодавство та антиіммігрантська риторика зменшили їхній потік, через що Росія розширила квоти для іноземних працівників.

Вибір Індії як джерела робочої сили також пов’язаний із міцними економічними та оборонними зв’язками Москви та Нью-Делі.

У грудні російський диктатор Володимир Путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали угоду про спрощене працевлаштування індійців у Росії. Перший віцепрем'єр Денис Мантуров заявив, що "країна готова прийняти необмежену кількість таких працівників".

За оцінками уряду, країні потрібно щонайменше 800 тисячі працівників у виробництві та ще 1,5 млн у сфері послуг і будівництва.

Індійці вже працюють на заводах РФ та фермах

Індійські робітники вже працюють на російських підприємствах. Московська текстильна компанія Brera Intex залучила понад 10 працівників з Південної Азії для пошиття штор і постільної білизни.

Ферма в Сергієвському також використовує індійських працівників для переробки та пакування овочів за середню зарплату, як стверджується, близько 50 тисячі рублів (660 доларів) на місяць, за яку місцеві жителі відмовляються працювати.