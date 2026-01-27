Россия заставила нас действовать: в США объяснили усиление защиты Арктики

Россия заставила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки из-за роста военных угроз в регионе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Волц в комментарии Fox News.

Ядерные ракеты и угроза из-за Арктики

По словам Волца, Россия модернизирует свою ядерную программу, в частности имеет крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, которые сейчас тестируют возможность обхода американских радаров.

Он отметил, что в случае атаки на США эти ракеты будут пролегать через Арктику, а президент Дональд Трамп не намерен ждать момента, когда угроза окажется непосредственно у границ страны.

"Железный купол" и ледоколы

Волц заявил, что в ответ США разворачивают собственную систему противоракетной обороны, которую он назвал "Железным куполом".

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с судоходством в регионе. По его словам, Россия имеет около 60 ледоколов, тогда как Китай активно строит собственный ледокольный флот.

В то же время президент Трамп, по словам дипломата, совместно с Финляндией поручил разработать план размещения в Арктике десятка американских ледоколов.

Российские базы в Арктике

Майкл Уолтц также подчеркнул, что в Арктике расположены десятки российских военных баз, тогда как у США в регионе есть только одна база.

По его словам, Вашингтону необходимо усилить способность защищать этот критически важный регион, учитывая рост военной активности России.