Росія зможе бити балістикою на відстань 5000 км, - Зеленський

"Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети, і що вони мають або незабаром матимуть здатність запускати ракети на відстань до 5000 км. Це лише питання часу", - наголосив глава держави.

За словами президента, країна-агресорка має ракети, які можуть уразити будь-яке європейське місто.

"Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони", - зауважив Зеленський.

Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони - зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем ППО та ПРО. До проєкту залучені вісім європейських країн.

Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Patriot і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи.

Нагадаємо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони.

У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту.