Россия сможет бить баллистикой на расстояние 5000 км, - Зеленский

"Это правда, что у России есть очень мощные баллистические ракеты, и что они имеют или вскоре будут иметь способность запускать ракеты на расстояние до 5000 км. Это лишь вопрос времени", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, у страны-агрессора есть ракеты, которые могут поразить любой европейский город.

"Вот почему Европе нужна собственная система противоракетной обороны", – заметил Зеленский.

Он также рассказал о разработке новой европейской системы противоракетной обороны - в частности, Украина уже проводит испытания новых систем ПВО и ПРО. К проекту привлечены восемь европейских стран.

Зеленский отметил, что в случае успешных испытаний новая система может появиться уже в текущем году. Она должна стать дешевле Patriot и одновременно обеспечить надежную защиту как Украины, так и всей Европы.

Напомним, 13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании подписали декларацию про создание Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.

В документе отмечено, что инициатива была создана в ответ на рост угрозы применения баллистических ракет. Целью коалиции является создание интегрированной архитектуры противоракетной обороны, которая дополнит действующие национальные и европейские системы защиты.