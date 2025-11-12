Росія зміцнює позиції в Африці: Кенія стає новим плацдармом для вербування бійців на війну

Росія поглиблює економічні зв'язки з Кенією, аби посилити політичний вплив у регіоні та вербувати громадян цієї країни на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram.

Москва поглиблює економічні зв’язки з Кенією, узгоджуючи свої ініціативи з державними стратегіями розвитку. Обговорюються торговельні угоди, логістика та інфраструктура, що може забезпечити російським компаніям доступ до портів і ринків Східної Африки.

Таке посилення економічної присутності, переконані аналітики ЦПД, дає РФ інструменти політичного впливу в регіоні, формуючи залежність від своїх ресурсів і контроль над ключовими логістичними вузлами.

"Кремль прагне залучити економічні, інформаційні чи людські ресурси країн Африки для реалізації власних агресивних цілей. Москва використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України", - ідеться у дописі Центру.