Президент Кенії попросив Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон ЗСУ

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його допомогти звільнити полонених кенійців, яких звербувала Росія для війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Руто написав у соцмережі Х .

"Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив Руто.

За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, які знаходяться в полоні ЗСУ.