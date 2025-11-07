ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Президент Кенії попросив Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон ЗСУ

П'ятниця 07 листопада 2025 22:03
UA EN RU
Президент Кенії попросив Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон ЗСУ Фото: президент Кенії Вільям Руто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його допомогти звільнити полонених кенійців, яких звербувала Росія для війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Руто написав у соцмережі Х.

"Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив Руто.

За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, які знаходяться в полоні ЗСУ.

Іноземці на війні РФ проти України

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто.

Лідери країн торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну.

Додамо, що, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, проти України воюють щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн. Хоча фактична цифра бойовиків на боці армії РФ може бути більшою.

Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Кения Війна в Україні
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України