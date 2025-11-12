ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия укрепляет позиции в Африке: Кения становится плацдармом для вербовки бойцов на войну

Россия, Среда 12 ноября 2025 01:22
UA EN RU
Россия укрепляет позиции в Африке: Кения становится плацдармом для вербовки бойцов на войну Иллюстративное фото: африканские военные, завербованные Россией (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия углубляет экономические связи с Кенией, чтобы усилить политическое влияние в регионе и вербовать граждан этой страны на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.

Москва углубляет экономические связи с Кенией, согласовывая свои инициативы с государственными стратегиями развития. Обсуждаются торговые соглашения, логистика и инфраструктура, что может обеспечить российским компаниям доступ к портам и рынкам Восточной Африки.

Такое усиление экономического присутствия, убеждены аналитики ЦПИ, дает РФ инструменты политического влияния в регионе, формируя зависимость от своих ресурсов и контроль над ключевыми логистическими узлами.

"Кремль стремится привлечь экономические, информационные или человеческие ресурсы стран Африки для реализации собственных агрессивных целей. Москва использует торгово-гуманитарные контакты как прикрытие для вербовки граждан стран Глобального Юга на войну против Украины", - говорится в заметке Центра.

Кенийцы в плену ВСУ

Как писало РБК-Украина, 6 ноября президент Кении Уильям Руто имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руто попросил его помочь освободить пленных кенийцев, которых завербовала Россия для войны против Украины. По его словам, Зеленский согласился.

Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают или заставляют это делать под давлением.

По данным министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, против Украины воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. Хотя фактическая цифра боевиков на стороне армии РФ может быть больше.

По словам главы МИД, большинство наемников не живут больше месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кения
Новости
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа