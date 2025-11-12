Россия укрепляет позиции в Африке: Кения становится плацдармом для вербовки бойцов на войну
Россия углубляет экономические связи с Кенией, чтобы усилить политическое влияние в регионе и вербовать граждан этой страны на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.
Москва углубляет экономические связи с Кенией, согласовывая свои инициативы с государственными стратегиями развития. Обсуждаются торговые соглашения, логистика и инфраструктура, что может обеспечить российским компаниям доступ к портам и рынкам Восточной Африки.
Такое усиление экономического присутствия, убеждены аналитики ЦПИ, дает РФ инструменты политического влияния в регионе, формируя зависимость от своих ресурсов и контроль над ключевыми логистическими узлами.
"Кремль стремится привлечь экономические, информационные или человеческие ресурсы стран Африки для реализации собственных агрессивных целей. Москва использует торгово-гуманитарные контакты как прикрытие для вербовки граждан стран Глобального Юга на войну против Украины", - говорится в заметке Центра.
Кенийцы в плену ВСУ
Как писало РБК-Украина, 6 ноября президент Кении Уильям Руто имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руто попросил его помочь освободить пленных кенийцев, которых завербовала Россия для войны против Украины. По его словам, Зеленский согласился.
Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают или заставляют это делать под давлением.
По данным министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, против Украины воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. Хотя фактическая цифра боевиков на стороне армии РФ может быть больше.
По словам главы МИД, большинство наемников не живут больше месяца.